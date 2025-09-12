Токио аргументировал решение энергетической безопасностью страны

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Нефть с проекта "Сахалин-2" освобождена от "потолка цен", который в Токио ранее решили снизить с $60 до $47,6 за баррель, по соображениям энергобезопасности Японии. Об этом говорится в разъяснениях относительно механизма ограничений, обновленную версию которых опубликовал МИД страны.

"С точки зрения энергетической безопасности нашей страны импорт нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2", освобождается от действия этой меры", - говорится в документе.

Вместе с тем, как отмечается, даже в случае импорта нефти по цене ниже "потолка" или импорта нефти, добытой на проекте "Сахалин-2", необходимо получить соответствующее "подтверждение министра экономики, торговли и промышленности". Для этого импортер должен предварительно подать заявку в Агентство природных ресурсов и энергетики в составе министерства экономики, торговли и промышленности, предоставив подтверждающие документы.

Сниженный "потолок цен", как отмечается, коснется контрактов, заключенных после 12 сентября. Для договоров, заключенных до этой даты и нефть по которым будет выгружена в Японии до 17 октября, будет применяться прежний уровень ограничений цены в 60 долларов за баррель.

С "Сахалина-2" Япония получает около 9% всего объема импорта СПГ, на российский газ приходится порядка 3% всей электрогенерации. Основным продуктом проекта является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами.

8 июля ЕС объявил о понижении потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. Вице-премьер правительства России Александр Новак заявил, что сниженный потолок цен на нефть не окажет влияния на российский нефтяной экспорт, как и потолок в $60, объявленный 5 декабря 2022 года всеми странами Группы семи. Он подчеркнул, что Еврокомиссия может его снижать "хоть до нуля".