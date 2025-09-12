В конце лета быстрее всего спрос на кадры рос в Тамбовской области

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Медианная предлагаемая зарплата в России в августе по сравнению с январем увеличилась на 9%, достигнув 80 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Медианная предлагаемая зарплата в России в августе составила 80 тыс. рублей, что на 9% выше, чем в январе (73,4 тыс.). С начала года заметнее всего медианные доходы прибавили в строительстве и недвижимости (+23% - до 117,6 тыс.), сфере добычи сырья (+14% - до 118,7 тыс.), производственном секторе (+13% - до 100,3 тыс.). В пятерку сфер с наибольшим ростом предлагаемой зарплаты также вошли автомобильный бизнес (+12% - до 113,1 тыс.) и область рабочего персонала (+11% - до 101,2 тыс.)", - говорится в исследовании.

Самые высокие зарплатные предложения сегодня могут получить от работодателей менеджеры среднего и высшего звена (140 тыс. рублей), консультанты по стратегии и инвестициям (130 тыс.), работники сельхозсектора (121,3 тыс.). При этом меньше всего компании готовы предложить сотрудникам ретейла (57,5 тыс.), представителям сферы науки и образования, HoReCa, безопасности (по 60 тыс.).

Также аналитики выяснили, что в августе 2025 года в стране насчитывалось 1,77 млн вакансий. Больше всего предложений о работе за последние 30 дней пришлось на рабочий персонал (15% от всех вакансий), специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (13%), а также на производство и сервисное обслуживание (11%). Среди сфер-лидеров по количеству вакансий за этот период в том числе оказались строительство и недвижимость (10%), транспорт и логистика (8%), а также ретейл (7%).

В конце лета быстрее всего спрос на кадры рос в Тамбовской области (+9% - до 4,8 тыс. вакансий), Ленобласти (+8% - до 15 тыс.), Дагестане (+8% - до 2,2 тыс.), Северной Осетии - Алании (+7% - до 1,1 тыс.), Псковской области (+7% - до 3 тыс.).