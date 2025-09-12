Это связано с ограничением воздушного пространства в Пулково и Ленобласти

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" осуществляют вынужденные корректировки рейсов на фоне временных ограничений в аэропорту Пулково, а также воздушного пространства в нескольких районах Ленинградской области. Авиакомпании могут перенести время вылета некоторых рейсов или отменить их, сообщили перевозчики.

"В связи с вводом в ночь и утром 12 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Пулково, а также ограничений на использование воздушного пространства в нескольких районах Ленинградской области, что сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах", - говорится в сообщении.

О корректировке рейсов на фоне ограничений на использование воздушного пространства в Пулково и Ленобласти также объявила авиакомпания "Россия".

Пассажирам предлагают перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформление возврата средств. Контакт-центры авиакомпаний работают в усиленном режиме, пассажиров просят следить за онлайн-табло аэропортов вылета.

Пассажиров обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.