В частности, отменили три рейса из Москвы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Прибытие девяти самолетов задерживается или отменено в калининградском аэропорту Храброво.

Согласно информации на табло, задерживаются самолеты из Екатеринбурга, Новосибирска, два - из Санкт-Петербурга и столько же из Москвы. Отменены три рейса из Москвы.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщали, что временные ограничения на использование воздушного пространства в Ленинградской области повлияли на полеты в Калининград и из него, возможны корректировки расписания рейсов в аэропорту Храброво.