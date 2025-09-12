НБКИ: доля отказов по заявкам на автокредиты за год снизилась на 4,7 п.п.

Чаще всего в августе отказывали в Новосибирской (80,2%) и Кемеровской (79,7%) областях

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Доля отказов по заявкам на автокредиты в августе текущего года снизилась на 4,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77%, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По сравнению с предыдущим месяцем доля отказов по заявкам на автокредиты сократилась на 0,8 п.п. (в июле 2025 г. - 77,8%). При этом показатель снижается уже пятый месяц подряд, и в августе достиг минимальных значений с начала 2025 года.

Среди 20 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на автокредиты наибольшие доли отказов в августе 2025 года отмечены в Новосибирской (80,2%) и Кемеровской (79,7%) областях, Краснодарском крае (79,3%), а также в Ростовской области (78,7%) и Ставропольском крае (78,1%). Наименьшая доля отказов была в Татарстане (71%), Петербурге (72,1%), Нижегородской (72,2%), Самарской (72,3%) и Воронежской (72,5%) областях, в Москве (73,8%).

Наиболее серьезная динамика снижения доли отказов по заявкам на автокредиты в августе 2025 г. по сравнению с 2024 г. была зафиксирована в Москве (-8,7 п.п.), Московской области (-7 п.п.), Санкт-Петербурге (-6,7 п.п.), Ставропольском крае (-6,3 п.п.) и Волгоградской области (-6 п.п.). А наименьшую динамику сокращения доли отказов за прошедший год показали Новосибирская (-2,8 п.п.) и Кемеровская (-2,9 п.п.) области, Татарстан (-3,5 п.п.) и Башкирия (-4 п.п.), а также Нижегородская область (-4 п.п.)

"Рост доли отказов по заявкам на автокредиты в конце 2024 - начале 2025 гг. сформировал на рынке значительный отложенный спрос, на который обратили внимание и банки. Учитывая, что ключевая ставка начала снижаться, а на рынке присутствуют ожидания ее дальнейшего понижения, банки адаптируют свой аппетит к риску к изменениям сложившейся конъюнктуры. В результате доля отказов по заявкам на автокредиты постепенно сокращается", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.