Основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин отметил, что из-за закрытого воздушного пространства ЕС нужно делать большой крюк

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сможет запустить рейсы в США после снятия американских санкций, однако спрос на такие рейсы могут обеспечить только россияне. Таким мнением поделился с ТАСС основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

"Теоретически это позволит "Белавиа" пополнять свой флот самолетами американского производства. Больше летать россияне от этого не будут. В США летать "Белавиа" может, но спрос обеспечить могут только россияне", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что у авиакомпании в парке есть самолеты Airbus A330, "способные добраться до США". "Но важно понимать, что воздушное пространство ЕС для них закрыто и придется делать большой крюк для облета", - отметил Шатилин.

Ранее представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику, и Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа". Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию на финансовые операции с "Белавиа" и ее дочерними структурами.