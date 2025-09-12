Дороже всего отдых в бархатный сезон обойдется в Сириусе и Сочи

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Дешевле всего отдых в Краснодарском крае в бархатный сезон обойдется в Туапсе и Краснодаре, дороже всего - в Сириусе и Сочи. Об этом говорится в результатах исследования геосервиса "2ГИС" (текст есть у ТАСС).

"По бюджету самым доступным вариантом отдохнуть на Черном море в бархатный сезон оказался Туапсе - день отдыха здесь стоит в среднем 5 648 рублей. В Туапсе самые низкие цены среди рассматриваемых направлений по всем трем категориям: жилье (от 2 910 рублей за номер в сутки), питание (2 038 рублей за два посещения общепита) и особенно развлечения (всего 700 рублей)", - рассказали эксперты.

На втором месте по доступности Краснодар, где день отдыха обойдется в среднем в 6 464 рублей, на третьем - Анапа (8 359 рублей) В Краснодаре и Анапе относительно недорогие еда и развлечения, а вот по стоимости номера в гостинице Анапа заметно дороже столицы региона - сказываются близость к морю и более высокий спрос на бронирование, отмечается в исследовании.

По данным компании, дороже всего отдых в бархатный сезон обойдется в Сириусе - федеральная территория лидирует по средней стоимости курортного дня. По состоянию на сентябрь она составляет 11 962 рублей. Это обусловлено наиболее высокой среди всех рассматриваемых направлений стоимостью проживания (в среднем от 7 329 рублей) и питания (3 108 рублей)

Далее следует Сочи (с учетом горного кластера, Лазаревского и Хосты), где стоимость дня отдыха составляет 8 836 рублей. В Сочи относительно высокие цены на жилье и развлечения. Замкнул тройку Геленджик - в среднем 8 720 рублей в день. Цены на проживание и питание здесь сопоставимы с Сочи, но развлечения немного дешевле, сообщили в сервисе.

Геосервис "2ГИС" сравнил популярные туристические локации Краснодарского края по средней стоимости одного дня курортного отдыха. В расчет вошли стоимость суток в гостинице, двух приемов пищи в общепите и одного курортного развлечения - от аквапарка до дельфинария. Исследование охватило города, которые часто выбирают туристы для отдыха в бархатный сезон.