В авиакомпании пассажирам предложили следить за ее Telegram-ботом для проверки статуса рейсов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание рейсов на фоне временных ограничений в аэропорту Пулково, а также воздушного пространства Ленинградской области. Часть рейсов задержаны, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В связи с временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Пулково, а также на использование воздушного пространства в Ленинградской области "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны", - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагают следить за Telegram-ботом компании для проверки статуса рейсов. Эту информацию также можно посмотреть на сайте аэропорта вылета, указанному при бронировании электронной почте, и в СМС по указанному контактному номеру телефона.

Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. "Победа" обслуживает и информирует пассажиров в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.

Ранее о корректировке рейсов на фоне ограничений в Пулкове и Ленобласти объявили авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия".