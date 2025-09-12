"Ъ": ГП намерена обратить в доход государства активы семьи экс-мэра Владивостока

По данным газеты, стоимость активов составляет 79 млрд рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России намерена обратить в доход государства группу приморских компаний "Востокцемент" и "Ренессанс" стоимостью 79 млрд рублей, которые принадлежат родным осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным газеты, иск подан в Тверской суд Москвы, который наложил обеспечительный арест на акции и доли более 20 предприятий, а также имущество членов семьи Пушкарева.

В марте 2020 года Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к братьям Сергею и Андрею Пушкаревым, Андрею Лушникову и шести предприятиям группы "Востокцемент" о взыскании с них в доход государства более 1,4 млрд рублей. Эти деньги были незаконно получены по муниципальным контрактам. В октябре 2020 года вся сумма была перечислена на счета казначейства Приморского края.

Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал экс-мэра Игоря Пушкарева виновным в коррупционном преступлении и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 500 млн рублей. Брат экс-мэра Андрей Пушкарев был осужден условно на 8 лет с выплатой штрафа в 500 млн рублей, предприниматель Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.

Суд установил, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.

В июле 2022 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Пушкарева к 5 годам, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.