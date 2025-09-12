На запасные аэродромы ушло 11 рейсов, отметили в компании "Воздушные ворота Северной Столицы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 40 рейсов отменены и задержаны в петербургском аэропорту Пулково по состоянию на 08:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом.

"На 08:00 [мск] в аэропорту Пулково задержано 28 рейсов, на запасные аэродромы ушло 11 рейсов, отменено 13 рейсов", - отмечается в сообщении.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково были введены в ночное время, указывала ранее пресс-служба Росавиации. Уточнялось, что введенные ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленобласти сказались на возможности осуществления рейсов в и из Калининграда.