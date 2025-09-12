При выявлении нарушений служба возбуждает административные дела и по результатам их рассмотрения привлекает хозяйствующие субъекты к административной ответственности

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала участников агрорынков на 1,5 млн рублей с начала года за непредставление информации о внебиржевых договорах, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Служба продолжает осуществлять контроль за соблюдением требований на рынках сахара, зерновых, подсолнечного масла и шрота, - отметили в ведомстве. - Для установления фактов непредставления информации ФАС России в том числе использует данные ФГИС "Зерно", поступающие в ведомство в рамках реализации соглашения об информационном взаимодействии с ФГБУ "Центр агроаналитики".

При выявлении нарушений служба возбуждает административные дела и по результатам их рассмотрения привлекает хозяйствующие субъекты к административной ответственности.

Сведения о внебиржевых договорах используются для формирования ценовых индикаторов на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, применяемых для расчета экспортных пошлин, выработки мер регулирования и проведения договорных кампаний.