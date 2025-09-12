Приложение автоматически определяет, какие регионы понадобятся в пути, и предлагает скачать их заранее, отметили в геосервисе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В геосервисе 2ГИС появилась возможность строить автомобильные маршруты между городами в офлайн-режиме - прокладывать путь между регионами теперь можно без подключения к интернету, рассказали ТАСС в компании.

"На трассах интернет нестабилен, а в некоторых местах и вовсе отсутствует. Офлайн-карты теперь не "опция на всякий случай", а инструмент, который помогает доехать до цели. Достаточно заранее загрузить карты начального и конечного пунктов, а навигатор продолжит работать даже без интернета", - отметил менеджер продукта "Транспорт" в 2ГИС Сергей Кириллов.

Как отметили в сервисе, приложение автоматически определяет, какие регионы понадобятся в пути, и предлагает скачать их заранее. Это позволяет не только построить маршрут в офлайн-режиме, но и перестраивать его при необходимости, учитывая альтернативные дороги.