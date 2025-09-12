Штраф может составить от 50 до 70 тыс. рублей - для должностных лиц, от 60 до 100 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 120 тыс. рублей - для юрлиц

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за повторные правонарушения в сфере учета драгоценных металлов и камней, а также продукции из них. Соответствующее решение опубликовано в думской электронной базе.

Законопроект инициирован правительством РФ. Изменения предлагаются в статью 15.47 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение обязательных требований к учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, представлению отчетности или проведению инвентаризации).

Предлагается установить ответственность за повторное нарушение правил учета драгоценных металлов, камней и продукции из них. Штраф за такое нарушение может составить от 50 до 70 тыс. рублей - для должностных лиц, от 60 до 100 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 120 тыс. рублей - для юрлиц.

Изменения также предлагается внести в статью 15.43 КоАП (Ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заполненной формы о внесении изменений в карту специального учета). Так, за ведение соответствующей деятельности без постановки на учет может повлечь штраф от 120 до 160 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, от 160 до 180 тыс. рублей - для юрлиц, если нарушение было совершено повторно.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация положений законопроекта позволит стимулировать добросовестное соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и камнях, за счет дифференциации административной ответственности путем сохранения мер ответственности за впервые совершенное деяние и установления повышенных мер наказания за повторное нарушение.