Компании планируют совместное производства лекарств

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российская биофармацевтическая компания "Промомед" и вьетнамская фармацевтическая корпорация "Винафарм" подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является развитие стратегического сотрудничества в области производства лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской компании.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан в ходе официальной церемонии, состоявшейся в Российском центре науки и культуры в Ханое. На церемонии присутствовали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам Дао Хонг Лан.

Документ определяет условия сотрудничества в таких областях, как коммерциализация и распространение высококачественных лекарственных средств, развитие производственных технологий, возможности передачи технологий производства биологических препаратов и биоаналоговых лекарственных средств, исследования и синтез новых молекул, а также расширение доступа пациентов к инновационным методам лечения во Вьетнаме.

"Данное партнерское соглашение с "Винафарм" подтверждает нашу общую приверженность разработке инновационных решений в сфере здравоохранения. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в обеспечение здоровья граждан Вьетнама, используя наш обширный и богатый опыт в области научно-технических исследований, а также собственные технологии производства инновационных, социально значимых препаратов", - прокомментировал председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что для компании такое сотрудничество - это важный шаг на пути к расширению доступа врачей и пациентов к инновационным препаратам и укреплению присутствия компании на вьетнамском рынке благодаря сотрудничеству с ведущей фармацевтической корпорацией страны.

"Меморандум о взаимопонимании отражает общую приверженность обеих сторон развитию двустороннего сотрудничества и повышению качества государственной системы здравоохранения Вьетнама, а также укреплению и углублению долгосрочного партнерства между представителями фармацевтической отрасли Вьетнама и России", - подчеркнули в компании.