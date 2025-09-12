По данным исследования, введение обязательной маркировки поможет "обелить" рынок и принесет потенциальный экономический эффект для государства в размере 19,2 млрд рублей за счет дополнительных сборов по НДС и налогу на прибыль

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Маркировка чая, кофе и какао позволит сократить нелегальный оборот этих продуктов, который сегодня составляет 13%, и привнести в бюджет РФ более 19 млрд рублей. Такие данные представлены НИУ ВШЭ в исследовании нелегального оборота товаров в России и влияния маркировки на цену для конечного потребителя.

По данным аналитиков, введение обязательной маркировки поможет "обелить" рынок и принесет потенциальный экономический эффект для государства в размере 19,2 млрд рублей за счет дополнительных сборов по НДС и налогу на прибыль. При этом влияние на конечную цену для потребителей составит всего 0,24% за шесть лет - этот показатель останется незамеченным конечным потребителем.

С 1 сентября 2025 года участники рынка растворимых завариваемых напитков начали регистрироваться в системе маркировки "Честный знак", обязательное нанесение кодов на продукцию начнется позже и поэтапно, начиная с 1 декабря. Для основных категорий - чая и кофе - обязательные требования начнутся только с 1 апреля и 1 июня 2026 года соответственно. Как добавляют в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки), у участников рынка еще есть время для планомерной подготовки, со стороны оператора им обеспечивается поддержка по разным вопросам.

В ходе эксперимента на рынке растворимых завариваемых напитков 34 компании провели тесты на 39 производственных линиях. Были протестированы различные виды упаковки: картонные коробки, стеклянные и пластиковые банки, пакеты с зип-локом, мягкие пакеты, дип-поты и другие.

Как рассказали в ЦРПТ, отрасль и интеграторы (компании, которые помогают бизнесу адаптироваться к внедрению новой системы) отметили успешное окончание пилотных проектов. По словам гендиректора интегратора МАСТ Алексея Журавского, слова которого приводит ЦРПТ, за семь лет работы системы маркировки интеграторы протестировали все ключевые механизмы работы с кодами, учетом и передачей данных, что позволяет без проблем подключать новые отрасли.