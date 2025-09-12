Стоимость серебра на Comex превысила $43 впервые с 5 сентября 2011 года

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года снижалась на 0,39%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $43 за тройскую унцию впервые с 5 сентября 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:53 мск, цена драгметалла составляла $43,04 за тройскую унцию (+0,91%). К 12:04 мск стоимость серебра замедлила рост и находилась на уровне $42,92 за тройскую унцию (+0,63%).

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года снижалась на 0,39%, до $3 677,3 за тройскую унцию.