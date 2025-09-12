В марте 2022 года концерн объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в РФ и их производства на ее территории

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Автоконцерн Mercedes-Benz подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака с аналогичным названием, выяснил ТАСС.

Как следует из данных службы, заявка на регистрацию товарного знака "Mercedes-Benz" поступила 10 сентября 2025 года из Германии. Товарный знак регистрируется по двум классам (№12 и №37) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в них входят автомобили, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.

В марте 2022 года концерн объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в РФ и их производства на ее территории.