Рынок стабилен, производство соответствует спросу, отметила генеральный директор союза Галина Бобылева

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский птицеводческий союз опроверг информацию о перепроизводстве куриных яиц в России. Внутренний рынок стабилен, в то время как производство соответствует спросу. Об этом журналистам сообщила генеральный директор союза Галина Бобылева.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о снижении стоимости яиц за год более чем на 25% из-за начавшегося "кризиса перепроизводства". Издание отмечало, что яиц в РФ сейчас выпускается на 20% больше, чем нужно потребителям.

"Росптицесоюз не подтверждает распространяемую в СМИ информацию о перепроизводстве яиц. На сегодняшний день рынок стабилен, производство соответствует спросу, задачи по наращиванию объемов и снижению рыночных цен успешно выполняются", - сказала Бобылева.

Она также отметила, что ключевые птицеводческие предприятия работают в штатном режиме, сокращение производства не планируется. "Предприятия с увеличением производства стали развивать мощности по переработке яиц, а также наращивать экспорт продукции", - добавила Бобылева.