МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Урожайность подсолнечника в Южном федеральном округе (ЮФО) в среднем фиксируется на уровне 12 ц/га, что ниже прошлогодних показателей на треть. Однако в целом валовой сбор этой культуры по России ожидается на рекордном уровне 17,8-18 млн тонн, сообщил ТАСС генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"В Южном федеральном округе сейчас в среднем урожайность подсолнечника составляет примерно 12 ц/га , в прошлом году это было около 18 ц/га. То есть снижение на треть. <…> На юге России по урожаю этой культуры будет просадка из-за засухи", - сказал он.

Гендиректор ИКАР уточнил, что в Краснодарском крае урожайность подсолнечника в 2024 году примерно на ту же площадь сева составляла около 20 ц/га, сейчас - 13 ц/га. Аграрии Кубани убрали на сегодняшний день две трети урожая этой масличной культуры. В Ростовской области ситуация хуже. Убрано примерно 20% от сева, урожайность составляет всего 8 ц/га, тогда как в 2024 году было в два раза больше - 16 ц/га.

Эксперт пояснил, что такая ситуация по уборке подсолнечника на юге России была ожидаемой. В то же время, по ходу уборки, урожайность и в Краснодарском крае, и в Ростовской области постепенно улучшается.

"В общем и целом по России в этом году ожидается очень высокий, близкий к рекордному, урожай подсолнечника, потому что мы видим перспективу очень хорошей урожайности по ЦФО и Поволжью. Надеемся на хорошую, сухую погоду во время уборки", - добавил собеседник агентства.

Урожай подсолнечника в РФ в 2024 году составил 16,2 млн тонн.