При строительстве новых домов в них сразу появляются "алкомаркет, пивнушка, кальянная и продуктовый магазин, который продает алкоголь, табак и сигареты", отметил член думского комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы вместе с Росстандартом работают над законодательным закреплением понятия алкомаркета. Об этом заявил член думского комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев в ходе круглого стола, посвященного защите здоровья граждан.

"Мы сейчас подняли вопрос вместе с Росстандартом о том, чтобы определить понятийный стандарт в рознице - что такое алкомаркет. Нужно и важно, чтобы закрепили, что такое алкомаркеты, принцип работы алкомаркетов, в том числе я считаю важным закрепить количество этих заведений на кв. км", - сказал Хамзаев.

Депутат обратил внимание, что при строительстве новых домов в них сразу появляются "алкомаркет, пивнушка, кальянная и продуктовый магазин, который продает алкоголь, табак и сигареты". "Обилие этой продукции сегодня носит уничтожительный характер в вопросах демографии", - подчеркнул он.