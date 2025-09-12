Свыше 350 заявок подали на резидентство в кластерах Технологической долины МГУ

Наибольший интерес проявили компании из сфер биотехнологий, робототехники, машиностроения и приборостроения, ИТ, новых материалов, радиоэлектроники

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 350 заявок поступило от предприятий на локализацию в новых кластерах Технологической долины МГУ. Больше всего обращений поступило от компаний из сферы биотехнологий, сообщил в своем канале Мах мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московский инновационный кластер набирает резидентов для двух будущих площадок ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы". На локализацию в новых кластерах Технологической долины МГУ с июня поступило больше 350 заявок от компаний. Наибольший интерес проявили компании из сфер: биотехнологий (45% заявок), робототехники, машиностроения и приборостроения (21%), ИТ (17%), новых материалов, радиоэлектроники и прочих (17%)", - написал Собянин.

По его словам, для будущих резидентов наиболее важны центры обработки данных, пространства для тестирования робототехники в условиях, приближенных к реальным, и центры коллективного пользования для биохимических испытаний. Новые площадки будут междисциплинарными с уклоном на размещение лабораторий, опытных производств, и направлены на исследования и разработки.

"ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы" уже сейчас становится крупнейшей инновационной экосистемой мирового уровня, которая обеспечивает компаниям возможность размещения в современных офисах и доступ к инфраструктуре для проведения исследований и испытаний, а также налоговые льготы и меры поддержки. Всего здесь будет построено девять кластеров", - подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что заявки подаются на платформе i.moscow.