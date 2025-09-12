Регулятор намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт (п.п.) - до 17% годовых, говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что устойчивые показатели роста цен не изменились.По данным регулятора, они остаются выше 4% в пересчете на год. Также экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. При этом, по данным Банка России, за последние месяцы активизировался рост кредитования. В регуляторе отметили высокие инфляционные ожидания.

ЦБ также отметил, что планирует поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. По данным регулятора, решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.