Это также позволяет динамичнее развиваться экономике, считает глава Российского фонда прямых инвестиций

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России пошел на дальнейшее снижение ключевой ставки на 1 п.п., до 17%, что открывает дорогу для новых инвестиций и позволяет динамичнее развиваться экономике, считает спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Это открывает дорогу для новых инвестиций и роста, позволяет динамичнее развиваться экономике. Надеемся и на дальнейшее снижение ключевой ставки", - написал он в своем телеграм-канале.