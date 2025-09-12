На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,13%, до 2 904,23 пункта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи снижался почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 17% годовых.

По данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,41%, до 2 867,2 пункта. К 13:45 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 874,96 пункта (-1,14%), индекс РТС снижался на 1,14%, до 1 057,23 пункта.

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт (п.п.) - до 17% годовых. Регулятор указал, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.