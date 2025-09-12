В ближайшее время банк снизит ставки по ипотеке и автокредитам

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ объявил о снижении ставок по потребительским кредитам сразу на 4 процентных пункта (п.п.) после решения Банка России по ключевой ставке и готовит аналогичные шаги по ипотеке и автокредитам. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ снизил ставки по потребкредитам сразу на 4 п.п. после решения ЦБ по ставке, в ближайшее время снизит ставки по ипотеке и автокредитам", - говорится в сообщении ВТБ.

Банк России на сегодняшнем заседании третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 п.п. - до 17% годовых. Регулятор указывает, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Банки традиционно корректируют стоимость кредитов вслед за изменением ключевой ставки ЦБ.