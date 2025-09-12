Стандарт позволит компаниям систематизировать реализацию политики социальной ответственности и интегрировать ее в свою деятельность

ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Внедрение российскими компаниями Стандарта общественного капитала бизнеса позволит предпринимателям получить доступ к региональным и федеральным мерам поддержки. Об этом на форуме "Бизнес, власть, общество: три силы развития Омской области" рассказала генеральный директор организации "Общественный капитал" Асият Багатырова.

Стандарт общественного капитала позволяет компаниям систематизировать реализацию политики социальной ответственности и интегрировать ее в свою деятельность.

"Отмечу, что каждый третий житель Омской области занят в секторе малого и среднего предпринимательства, а это красноречиво говорит о благоприятном бизнес-климате. Внедрение Стандарта общественного капитала позволит поощрить компании, которые уже принимают активное участие в реализации социальных и экологических проектов, а также повысить инвестиционную привлекательность региона", - рассказала Багатырова.

"Организации, успешно прошедшие оценку по Стандарту, получат доступ к региональным и федеральным мерам поддержки", - подчеркнула гендиректор "Общественного капитала", отметив, что следование Стандарту положительно скажется на имидже компаний и укрепит их позиции как в глазах клиентов, так и инвесторов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, выступая на форуме, отметил, что внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса является совместным ответом на вызовы времени. "Кто заботится о людях, экологии, развитии - тот заслуживает поддержки и доверия, - сказал он. - Омская область первой в России приняла Стратегию достижения целей устойчивого развития Омской области - и теперь мы первыми в Сибири внедряем Стандарт, чтобы превратить социальную ответственность в конкурентное преимущество".

Глава региона добавил, что Стандарт позволит области выявлять лидеров, поддерживать их, масштабировать лучшие практики и делать регион "точкой притяжения для ответственного, социально ориентированного бизнеса".