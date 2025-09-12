По словам главы Минпромторга, к самолету проявляют большой интерес иностранные заказчики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Серийное производство многоцелевых реактивных самолетов-амфибий среднего класса Бе-200 с двигателями ПД-8 может начаться в 2028 году при условии положительных результатов выполнения опытно-конструкторских работ, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Сейчас на предприятии идет работа по ремоторизации Бе-200. Мы финансируем ОКР в этом году, продолжаем в следующем. Надеемся, что в 2027 году закончим эту работу. Если по итогам выполнения ОКР будет получен положительный результат, в 2028 году приступим к производству уже серийной машины", - сказал министр.

По его словам, к самолету проявляют большой интерес иностранные заказчики. "Сейчас всех называть не буду, но очень просят и в Турции, в ряде азиатских стран, для Алжира будет поставка в ближайшие годы", - отметил министр.

Минпромторг также рассчитывает на то, что самолет будет востребован со стороны специальных заказчиков - Минобороны и МЧС.

"<...> Также мы сегодня с Юрием Борисовичем (Слюсарем, временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области - прим. ТАСС) обсуждали, как дополнительно поддержать завод для того, чтобы все те задачи, которые перед нами ставит руководство страны, были исполнены, и как сделать так, чтобы именно Таганрог от этого выиграл. Будем сейчас формировать новую программу, предусмотрим там эти мероприятия именно для этой площадки", - сказал глава Минпромторга.

Самолет-амфибия Бе-200, выпускаемый Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева (входит в ОАК), регулярно привлекают к тушению крупных пожаров как в России, так и за рубежом. В частности, такие самолеты участвовали в тушении пожаров в Забайкальском, Хабаровском краях, а также на юге Турции и в Алжире.