МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сбер с 15 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на 1-2 процентного пункта (п.п.), минимальная ставка в зависимости от программы составит 17,4-17,8% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

При первоначальном взносе от 20,1% ставка снизится на 1 п.п.; при взносе от 30,1% - на 1,5 п.п.; при взносе от 50,1% - на 2 п.п. и выше. Минимальные ставки на "Домклик" составят: от 17,4% на покупку первичного жилья, от 17,8% - на покупку вторичного и от 17,8% - по программе "Строительство жилого дома".

Ставки по уже одобренным, но невыданным базовым ипотечным программам будут автоматически скорректированы.