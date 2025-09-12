Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" пройдет 17-18 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 50 высокопоставленных чиновников и экспертов из КНР примут участие в Форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города" 17-18 сентября и поделятся актуальными достижениями китайских мегаполисов во внедрении передовых технологий. Об этом говорится в пресс-релизе форума.

"Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" вновь станет точкой притяжения мировой экспертизы - в Москву прибудут более 50 высокопоставленных чиновников, ключевых экспертов в области урбанистики, цифровизации и устойчивого развития из ведущих мегаполисов и провинций КНР. Эксперты поделятся актуальными достижениями китайских мегаполисов во внедрении передовых технологий, развитии технологичности инфраструктуры и улучшении качества жизни горожан", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, одним из центральных элементов программы форума станет опыт технологического развития китайских мегаполисов, признанных мировых лидеров в создании "умной" инфраструктуры и человеко-ориентированной городской среды. "Китай демонстрирует поразительные успехи в управлении данными, интеграции искусственного интеллекта в городское хозяйство и реализации масштабных эко-проектов. Проекция этого уникального опыта на стратегии развития городов России и других стран БРИКС - это возможность увидеть готовые решения для городской среды, вступить в новые партнерства и, как итог, внедрить прорывные технологии, чтобы сделать мегаполисы БРИКС еще комфортнее, безопаснее и экологичнее", - говорится там.

Как информировали в пресс-службе форума, одним из участников делегации с уникальной экспертизой в создании города нового поколения, ориентированного на гармоничное сочетание цифровых решений, экологичности и устойчивого городского развития станет господин Сунь Сяофэн - один из создателей китайско-сингапурского эко-города в Тяньцзине.

По словам Сунь Сяофэна, слова которого приводятся в пресс-релизе, участие в данном форуме станет логичным продолжением встречи лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина на юбилейном саммите ШОС в Тяньцзине. "Облачные города - это уникальное место встречи для двух великих держав, обладающих колоссальным и во многом уникальным опытом построения мегаполисов XXI века, - сказал он. - Россия и Китай - два отличных примера, как инновационные технологии могут служить людям, делая крупнейшие городские агломерации центрами экономического роста, комфорта и безопасности. Наша общая задача - не просто обменяться наработками, но и создать новые совместные решения, которые зададут новый глобальный стандарт".

В состав делегации также войдут ключевые практики и идеологи, формирующие повестку умных городов в КНР. "Представители КНР в том числе смогут ознакомиться с опытом Москвы в построении умных городов и узнать о новых решениях в области роботизации и искусственного интеллекта, которые Москва использует сегодня. Так, "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" вновь выступит платформой для практического обмена опытом и появления новых партнерств в области технологического развития, которые помогут создать более устойчивые, умные и комфортные города для будущих поколений", - рассказали в пресс-службе.

О форуме

Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" будет посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. В Москву на него приедут представители органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеры мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.