МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Процентная ставка по льготной программе кредитования малых технологических компаний снижается до 10% годовых, а инвесткредиты для малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей становятся доступны под 13,5%. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки с 18% до 17%.

"Ключевая ставка напрямую влияет на доступность заемного финансирования для бизнеса. Снижение "ключа" позволяет продолжить снижать ставки по льготным программам для МСП, что дает возможность предпринимателям более активно включаться в реализацию долгосрочных проектов. Это особенно актуально для приоритетных отраслей с длительным производственным циклом или высокой ресурсо- и наукоемкостью. Новые условия по программам, реализуемым корпорацией вместе с профильными министерствами, коснутся не только новых заемщиков, ставки будут снижены и по ранее выданным кредитам, - отметил Исаевич через пресс-службу корпорации. - С учетом изменения ключевой ставки до 17% по льготной программе для малых технологических компаний кредиты будут доступны под 10% годовых (рассчитывается по формуле "ключевая ставка минус 7%")".

Изменяются также условия кредитования по программе для предприятий из сферы станкостроения и робототехники. По условиям программы, в течение первого года льготная ставка является фиксированной на уровне 5% годовых. На второй год она рассчитывается по формуле "половина ключевой ставки +1%" и теперь составит 9,5%, на третий год - по формуле "половина ключевой ставки +3%" ставка будет на уровне 11,5% годовых.

Со снижением ключевой ставки меняются и параметры программы инвесткредитования, реализуемой Корпорацией МСП, Банком России и Минэкономразвития РФ. Для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных для государства отраслях - туризме, производстве, логистике, IT и научно-технической деятельности - льготные кредиты будут выдаваться под 13,5% годовых исходя из формулы "ключевая минус 3,5%". Обновленные условия распространяются как на будущие кредиты, так и на новые транши по ранее выданным.

Банк России 12 сентября принял решение по ключевой ставке - она снизилась с 18% до 17% годовых. В текущем году регулятор уже дважды снижал ключевую ставку: в июне - с 21% до 20%, в июле - до 18% годовых. До этого Банк России последовательно увеличивал ее с 2023 года, когда уровень ставки составлял 7,5%.