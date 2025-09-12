АТОР: поездки по России сократились на 20% в 2025 году

Вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин отметил, что на ситуацию с внутренним туризмом повлияло общее сокращение потребления в РФ

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Число туристических поездок внутри России сократилось на 20% в 2025 году, сообщил в ходе круглого стола ассоциации отельеров АМОС в Сочи вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. На тенденцию повлияло общее падение потребления в стране, низкий курс доллара, холодная погода в начале лета и нестабильность работы аэропортов.

"[В 2025 году] у нас [зафиксировано] падение на 20% поездок в целом по России, [а также] падение по выручке [средств размещений] на 5%. Здесь сработал целый комплекс негативных факторов", - сказал Ромашкин.

Он отметил, что в первую очередь на ситуацию с внутренним туризмом в РФ повлияло общее сокращение потребления в стране, и туризм является частью этого процесса. Он затрагивает также и другие потребительские рынки: недвижимость, автомобили, бытовую электронику и прочее.

Помимо этого, отметил Ромашкин, негативное влияние на отрасль оказала холодная погода в начале июня, из-за чего люди отказывались от пляжного отдыха внутри страны - морская вода не прогрелась до комфортной температуры. Также на фоне низкого курса доллара россияне стали чаще путешествовать за границу. Как подчеркнул вице-президент АТОР, число выезжающих за рубеж летом 2025 года увеличилось на порядка 2 млн. Это связано с тем, что цены на зарубежные поездки упали, в то время как на внутренние направления, наоборот, выросли.

Также среди негативных факторов вице-президент АТОР выделил нестабильную работу российских аэропортов и длительные задержки авиарейсов, землетрясения на Камчатке и хакерскую атаку на "Аэрофлот". "Если говорить о предстоящем бархатном сезоне, я не вижу, чтобы эти негативные факторы изменились или перестали действовать. Они продолжают свое действие, и мы не можем ожидать перелома на ближайшие несколько месяцев", - заключил Ромашкин.