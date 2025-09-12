Проект победил в конкурсе Минэкономразвития

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Карелия получит из федерального бюджета 350 млн рублей на создание нового технопарка, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер правительства республики по экономике Олег Ермолаев. Проект победил в конкурсе Минэкономразвития России.

"Карелия снова получит федеральные деньги на строительство нового промышленного технопарка. Субсидия в сумме 350 млн рублей поступит в карельский бюджет в 2026 году. Наш проект победил в конкурсе Минэкономразвития России", - написал Ермолаев.

Технопарк "Биотех" разместится в Петрозаводске на улице Онежской флотилии рядом с уже действующим технопарком "Карельские продукты". Проектная документация в настоящее время проходит государственную экспертизу.

"Биотех" станет уже четвертым технопарком в республике. Планируется, что не менее 12 резидентов разместят здесь свои промышленные предприятия.