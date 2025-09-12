Летнее дизельное топливо подорожало на 4,44%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Стоимость бензина марки "Регуляр-92" на биржевых торгах снизилась за неделю на 0,31%, а летнее дизельное топливо подорожало на 4,44%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина АИ-92 снизилась за неделю на 0,31%, до 71,457 тыс. рублей за тонну. Стоимость АИ-95 по итогам недели снизилась до 78,893 тыс. рублей за тонну (-1,71% за неделю).

Летнее дизельное топливо стало дороже за неделю на 4,44%, до 65,632 тыс. рублей за тонну, поднявшись выше 65 тыс. руб. за тонну впервые в 2025 году. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 1,13%, до 72,585 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел по итогам недели на 0,52%, до 22,963 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы при этом за неделю подешевели на 1,72%, до 18,711 тыс. рублей за тонну.