Банк России старается поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, отметили аналитики

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России остается осторожным в решениях по ключевой ставке, стремясь поддерживать жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ). Такое мнение выразили ТАСС ряд опрошенных экспертов.

"Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17,00%. Решение совпало с нашими ожиданиями и разошлось с прогнозом консенсуса. Сигнал остался нейтральным. Банк России остается осторожным в решениях по ключевой ставке, стремясь поддерживать жесткие денежно-кредитные условия", - отметил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

Он также отметил, что в ВТБ ожидают продолжения цикла снижения ключевой ставки. "Но [продолжение снижения ключевой ставки] будет более плавным, чем прогнозирует рынок", - добавил эксперт.

При этом, по словам эксперта "БКС мир инвестиций" Михаила Зельцера, рынок ждал более широкого жеста. "Поэтому в моменте может разочароваться - акции и ОФЗ снизятся, а вот рубль способен отскочить после провала. Но это локальная история, а долгосрочно монетарный цикл наверняка продолжится, и до конца года не исключается дальнейший секвестр ставки", - подчеркнул он.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также добавил, что в целом решение не стало неожиданностью для рынка, хотя чуть больше половины аналитиков ждало снижения на 200 базисных пунктов, до 16% годовых. "Банк России решил выбрать более осторожный шаг снижения ставки, чтобы в условиях сохранения проинфляционных рисков несколько охладить ожидания рынка и сдержать слишком быстрое смягчение финансовых условий", - уточнил эксперт.

Он добавил, что Банк России сохранил нейтральный сигнал о том, что решения по ставке будут зависеть от поступающих данных. "В целом риторика Банка России ожидаемо осталась жесткой, чтобы не провоцировать избыточный оптимизм на рынках и чрезмерное смягчение финансовых условий", - заключил Васильев.