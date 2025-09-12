По словам главы республики Айсена Николаева, отопительный сезон начался в 34 муниципальных образованиях

ЯКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Теплоснабжающие организации в Республике Саха (Якутия) работают стабильно, несмотря на определенные финансовые трудности. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Несмотря на определенные финансовые трудности, теплоснабжающие организации работают стабильно. Все вопросы по электроснабжению решаются совместно с энергетиками и партнерами, что позволяет избегать аварий и обеспечивать подачу тепла без перебоев", - написал он.

По словам Николаева, отопительный сезон начался в 34 муниципальных образованиях, в Нерюнгринский район и в поселок Жатай тепло должно поступить 13 сентября.

Глава республики поручил органам местного самоуправления усилить контроль за работой котельных и теплосетей. По его словам, важно также уделить внимание проверке резервных источников питания и взаимодействию с пожарными и спасателями.

Ранее Николаев сообщил, что на модернизацию систем теплоснабжения Якутия получит 869 млн рублей в качестве казначейского инфраструктурного кредита. Средства будут направлены на строительство котельных и обновление теплосетей.