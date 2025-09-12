Минпромторг предлагает актуализировать механизм расчета утильсбора на авто

Для физлиц, ввозящих автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на самые востребованные категории авто

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ на основании поступившего обращения ассоциации "Объединение автопроизводителей России" совместно с отраслевым сообществом подготовил проект постановления, который предусматривает актуализацию механизма расчета коэффициента утильсбора. Об этом говорится в сообщении министерства.

В случае утверждения предлагаемых изменений они вступят в силу с 1 ноября 2025 года.

"Чтобы снизить вероятность некорректных расчетов, Минпромторг России предлагает ввести дополнительные показатели для легковых автомобилей (категория М1). Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале", - отмечается в сообщении. Для физлиц, ввозящих автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на самые востребованные категории транспортных средств мощностью до 160 л. с. - 3,4 тыс. за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет.