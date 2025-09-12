При выходе на запланированные объемы транспортной работы на площадке депо задействуют около 1,1 тыс. сотрудников

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Открытием обновленного троллейбусного депо №2 завершили модернизацию инфраструктуры для движения троллейбусов в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В открытии депо приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор АО "Группа Синара" Виктор Леш и другие официальные лица.

"В рамках соглашения мы модернизировали всю инфраструктуру. Депо №2 - финальный этап этого процесса. Еще несколько лет назад старые троллейбусы ночевали на улицах, что недопустимо для нормальной эксплуатации, поэтому обновление депо стало приоритетом. В прошлом году открыли депо №1 на Артиллерийской, сегодня завершили модернизацию депо №2", - процитировали в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В пресс-службе правительства области пояснили, что проект был реализован в рамках концессионного соглашения с компанией "Синара" по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры Челябинска. Депо №2 было построено в 1975 году, прошло реконструкцию "с нулевого цикла". С его вводом в городе вновь функционируют две площадки для обслуживания и выпуска троллейбусов. При выходе на запланированные объемы транспортной работы на площадке депо будут задействованы около 1,1 тыс. сотрудников, штат которых предстоит сформировать.

"Глава государства [Владимир Путин] поставил задачу к 2030 году обновить общественный транспорт на 85%. В Уральском федеральном округе предстоит заменить порядка 5 тыс. машин. Работа в этом направлении идет во всех субъектах, и одним из передовиков является Челябинская область", - процитировали в пресс-службе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жогу.

Как подчеркнул Текслер, на протяжении ряда лет в регионе идет активная работа по обновлению общественного транспорта. Завершается модернизация и замена трамвайной инфраструктуры. Основные автобусные маршруты обеспечены новым подвижным составом - в Челябинске в 2025 году будет обновлено около 100 автобусов, примерно половина уже заменена.