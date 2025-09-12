Также сенатор отметила, что решение особенно важно для малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экономический рост РФ будет стимулироваться плавным снижением ключевой ставки ЦБ. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила сенатор Наталия Косихина.

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт (п.п.) - до 17% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Решение о плавном снижении ключевой ставки - важный шаг в поддержку российской экономики. Поэтапное снижение ставки позволит снизить стоимость кредитов для предприятий и граждан, что будет стимулировать инвестиции, потребительский спрос и, в конечном итоге - экономический рост", - сообщила Косихина.

Также она отметила, что решение особенно важно для малого и среднего бизнеса, который получит возможность привлекать финансирование на более выгодных условиях, что позволит им расширять производство, создавать новые рабочие места и вносить вклад в развитие регионов.

"Что касается прогнозов, то я ожидаю, что Банк России продолжит постепенное снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции и стабилизации экономической ситуации. Уверена, что к концу года ключевая ставка будет снижена до 14-15%, что позволит реализовать огромное количество задач в социально-экономической сфере", - сообщила сенатор.