"Россети" в 2025 году завершат реконструкцию ключевых питающих подстанций Тувы

Компания направит почти 15 млрд рублей на развитие энергетической инфраструктуры республики

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в ходе рабочей встречи в Москве обсудили реализацию Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах, а также решение текущих задач, включая подготовку сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Компания в этом году завершит несколько крупных проектов в регионе, включая реконструкцию подстанций 220 кВ "Туран" и "Кызылская". Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

"Мы ставим задачу не просто поддерживать работу энергетической системы, а обеспечить устойчивое и предсказуемое электроснабжение городов и сел республики. Мы наладили эффективное взаимодействие с компанией "Россети", совместно контролируя сроки и качество проводимых работ. Это позволит максимально сократить период подготовки к осенне-зимнему сезону и обеспечить бесперебойную, безаварийную работу всех энергообъектов", - заявил глава Тувы.

Андрей Рюмин отметил, что в 2025 году компания направит почти 15 млрд рублей на развитие энергетической инфраструктуры Тувы. Это одна из крупнейших инвестиционных программ, реализуемых в Сибирском федеральном округе.

"Идет активная работа в рамках комплексного плана, утвержденного заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. В 2025 году компания завершит несколько крупных проектов, включая реконструкцию подстанций 220 кВ "Туран" и "Кызылская", - добавили в компании. Они обеспечивают электроснабжение центральных и восточных районов Тувы, а также столицы региона.

"Продолжаем строительство магистральных транзитов, которые позволят усилить энергетические связи Тувы с Хакасией и передавать в регион дополнительную мощность, необходимую для развития производств. В распределительном комплексе главные задачи - электроснабжение новых жилых комплексов и школ в Кызыле, где живет более 130 тыс. человек", - подчеркнул Рюмин.

Он также рассказал о реализации ремонтной программы, от чего напрямую зависит готовность сетевого комплекса к предстоящей зиме. Объем финансирования увеличен относительно 2024 года на 17% - до 257 млн рублей. Работа идет в соответствии с утвержденными графиками.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.