Миронов считает, что ключевую ставку надо снизить еще на 7-10 п.п.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ключевую ставку Центрального банка РФ надо снизить еще как минимум на 7-10 процентных пунктов. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, комментируя решение ЦБ РФ, снизившего ставку до 17% годовых.

"Для оживления экономики необходимо опускать ключевую ставку как минимум на 7-10 процентных пунктов. Приемлемый уровень ставки сегодня - это 10%, а еще лучше 7%", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, бизнес при высокой ставке не вкладывает средства в развитие. "Он повышает цены на товары и услуги, чтобы платить по долгам", - отметил депутат.

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 п.п. - до 17% годовых. Регулятор указал, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.