ДОМ.РФ профинансировал открытие обновленного троллейбусного депо в Челябинске

Общие инвестиции в проект составили более 10 млрд рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Обновленное троллейбусное депо №2 введено в эксплуатацию в Челябинске при финансовой поддержке группы ДОМ.РФ. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"В Челябинске при финансовой поддержке группы ДОМ.РФ введено в эксплуатацию обновленное троллейбусное депо №2. Запуск депо стал частью проекта по масштабной модернизации троллейбусной инфраструктуры города, общие инвестиции в который составили более 10 млрд рублей. Это средства, привлеченные с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, а также кредитное финансирование Банка ДОМ.РФ", - отмечается в сообщении.

Обновленное депо представляет собой транспортное предприятие полного цикла, которое включает диспетчерскую, стоянку подвижного состава и другие здания. Общая площадь производственных участков - около 6 тыс.кв. м. На территории также построена новая тяговая подстанция.

"Модернизация депо в Челябинске - пример того, как наши инструменты позволяют запустить преобразования для жителей городов, обеспечивая маршруты современным транспортом", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ, председателя правления Банка ДОМ.РФ Максима Грицкевича.

По словам вице-президента группы "Синара" Виталия Вотолевского, депо №2 является знаковым объектом концессионного проекта "Челябинский троллейбус". "Его запуск в опытно-промышленную эксплуатацию означает, что мы приступили к финальному этапу инвестиционной фазы концессии и постепенно начнем выпускать машины на новые маршруты. Даже в масштабах страны это первая подобная реконструкция объекта троллейбусной инфраструктуры города-миллионника за последние 30 лет", - сказал он.

Депо №2 работало в городе с 1975 года и прошло реконструкцию с нулевого цикла, отмечают в госкомпании. С открытием депо в Челябинске вновь заработают две площадки для обслуживания и выпуска троллейбусов. На протяжении последних 13 лет в городе действовало одно троллейбусное депо.