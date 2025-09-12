По словам первого вице-премьера непризнанной республики Сергея Оболоника, для этого необходимо "проделать большую работу и во взаимодействии с Россией, и в постоянной работе с поставщиками газа как венгерскими, так и молдавскими"

КИШИНЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Приднестровья надеются сохранить механизм поставок газа в непризнанную республику, созданный в феврале нынешнего года с помощью России. Об этом заявил первый вице-премьер непризнанной республики Сергей Оболоник в эфире приднестровского телеканала ТСВ.

"Механизм поставок газа в Приднестровье выстроен. Он работает с февраля этого года и каких-либо изменений не предполагается", - сказал Оболоник. При этом он подчеркнул, что для сохранения этого механизма необходимо "проделать большую работу и во взаимодействии с Россией, и в постоянной работе с поставщиками газа как венгерскими, так и молдавскими".

В Приднестровье действует режим чрезвычайного положения в экономике, который был введен 11 декабря прошлого года в связи с прекращением транзита российского газа по территории Украины. В связи с этим в разгар зимы здесь действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды. Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, благодаря финансовой помощи которой газ поставляется компанией MET Gas and Energy Marketing AG и оплачивается через компанию JNX General Trading LLC из Дубая.

Особый режим в экономике подразумевает запрет на экспорт энергоресурсов, установление особых правил их закупки и хранения. Также в этот период могут быть ограничены отдельные виды финансовой и экономической деятельности, включая перемещение финансовых средств.