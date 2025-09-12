Зампред правления банка считает, что при успешной сбалансированности федерального бюджета показатель может опуститься до 15%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ставка Банка России может опуститься до 16-15% до конца 2025 года. Такое мнение выразил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире радиостанции РБК.

"Если в конце сентября будет проблема со структурной сбалансированностью бюджета, и она будет закрываться дополнительным выпуском ОФЗ или другими проинфляционными факторами, то, по сути, мы окончим год, по моему мнению, со ставкой 16%. То есть, по сути, эти два заседания будут очень консервативными с точки зрения снижения. На одном - 100 базисных пунктов, на одном может быть флэт (неизменность показателя - прим. ТАСС). Или на октябрьском флэт, потом 100 базисных пунктов. Если будет успех в сбалансированности федерального бюджета, то мы можем увидеть 15%", - сказал он.