Выплаченные в 2025 году дивиденды за 2024 год "будут не последними в корпоративной истории ВТБ", сказал первый заместитель президента - председателя правления банка

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ВТБ работает над тем, чтобы в 2026 году выплатить дивиденды за 2025 год. Об этом в интервью радиостанции РБК заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"В 2026 году - за 2025 год, мы работаем [над тем], чтобы дивиденды были", - сказал он.

Пьянов подчеркнул, что выплаченные в 2025 году дивиденды за 2024 год "будут не последними в корпоративной истории ВТБ".

Ранее в ВТБ заявили, что выплатят в 2025 году дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, при этом объем дивидендов составит 275,75 млрд рублей - 50% от чистой прибыли группы по МСФО за 2024 год.