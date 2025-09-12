Мероприятие пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября

ТЮМЕНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов впервые посетит международный энергетический форум TNF, который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября. Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Мы впервые с вами увидим делегацию из Арабских Эмиратов. Ее возглавит заместитель министра [промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам ОАЭ Осама Амир Мохаммад Фадхель]", - сказал он.

По словам Пантелеева, в форуме также примут участие делегации Казахстана, на форуме будут работать компании из Ирана, Китая и других стран. В частности, Белоруссия в этом году впервые представит объединенный стенд, на котором презентуют компании, входящие в концерн "Белнефтехим".

"В этом году промышленно-энергетический форум TNF юбилейный, форум расширился как по площадям, так и по количеству участников - мы ожидаем свыше 12 тыс. посетителей и около 1,5 тыс. компаний, представители которых приедут на форум. Более 140 предприятий и организаций представят свою продукцию на TNF EXPO. Особое место на форуме займут заказчики, которые сегодня нуждаются в новых российских, качественных и высокотехнологичных решениях. И эти решения готовы предложить наши промышленники. Продукция многих участников выставки уже не просто заменяет импорт, а превосходит его по характеристикам и качеству", - сказал Пантелеев.

Одной из центральных дискуссий форума станет обсуждение внедрения искусственного интеллекта в промышленность, уточнил председатель программного комитета форума, генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).