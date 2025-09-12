Торговая надбавка на базовые продукты в Вологодской области не превысит 5%

Соглашения заключены с федеральными торговыми сетями

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области договорилось с ретейлерами о предельной торговой надбавке в 5% на базовые продукты питания. Соответствующие соглашения заключены с федеральными торговыми сетями, представленными в области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Соглашения заключены с компаниями X5 Group ("Пятерочка"), АО "Тандер" ("Магнит"), ООО "Лента" и компанией "Макси" <…>. Важным пунктом соглашений стало установление предельной торговой надбавки на продовольственные товары из потребительской корзины - крупы, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и овощи. Она не должна превышать 5% от цены продавца или производителя", - говорится в сообщении.

Соглашения предусматривают расширение сотрудничества, увеличение присутствия продукции вологодских производителей в федеральных торговых сетях и развитие новых форматов взаимодействия.

"Подписание соглашений стало важным шагом для поддержки вологодских предприятий и расширения их доступа на федеральный рынок. Работа в этом направлении будет продолжена, а формат прямого взаимодействия между бизнесом и торговыми сетями доказал свою эффективность", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора - министра экономического развития региона Дмитрия Родионова.

Сразу после подписания документов стартовала торгово-закупочная сессия, где более 40 предприятий региона смогли провести переговоры с представителями сетей и презентовать свою продукцию.