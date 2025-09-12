В КНР стремятся к взаимодействию с американскими властями в этом вопросе, сообщило Министерство коммерции Китая

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Власти КНР на законных основаниях будут отстаивать права компании - оператора китайской социальной сети TikTok в Соединенных Штатах и стремятся к взаимодействию с американскими властями. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

"Позиция КНР по TikTok ясна и последовательна: мы будем неуклонно и решительно защищать законные права и интересы своих предприятий, решать этот вопрос в соответствии с существующими законами и правилами", - говорится в комментарии Минкоммерции, опубликованном в связи с предстоящими китайско-американскими консультациями в Испании, на которых планируется обсудить указанную проблему.

Как уточняется, Пекин придает большое значение обеспечению конфиденциальности и безопасности данных. "Китайское правительство никогда не требовало и не будет требовать от предприятий или частных лиц собирать или предоставлять данные из других стран способами, нарушающими местное законодательство", - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что Вашингтону следует обеспечивать открытую, справедливую, равноправную и недискриминационную деловую среду для дальнейшей деятельности в США предприятий КНР, включая оператора TikTok. Тем самым Соединенные Штаты окажут содействие "стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений".

"Китай настаивает на том, чтобы американская сторона взаимодействовала и устраняла взаимные обеспокоенности путем диалога, на основе обоюдного уважения и равноправных консультаций", - проинформировало торговое ведомство КНР.

Администрация прежнего президента США Джо Байдена утвердила закон, обязывающий продать или прекратить деятельность TikTok на территории страны до 19 января текущего года. Нынешний американский лидер Дональд Трамп после инаугурации 20 января подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатов была отложена не менее чем на 75 дней. 19 июня глава Белого дома сообщил о продлении отсрочки блокировки до 17 сентября.