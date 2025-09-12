Изменения затронут вклады, ипотеку, потребительские и автокредиты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие банки России, включая Сбербанк, ВТБ, Т-банк, объявили о корректировке процентных ставок по кредитным и депозитным продуктам после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 1 п.п., до 17% годовых. Изменения затронут ипотеку, потребительские кредиты и вклады, отражая общую тенденцию смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

"Банки снижают ставки по кредитам вслед за ключевой ставкой и доходностью ОФЗ, которые выступают ориентиром для ставок долгосрочного кредитования. Потребительский спрос продолжает расти, и выбранный темп смягчения ДКП в целом обеспечивает необходимую поддержку. Сохранение повышенного уровня ключевой ставки оставляет Банку России пространство для стимулирования спроса в будущем, если это потребуется", - прокомментировал ТАСС руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам на 4 п.п., а также анонсировал скорое снижение условий по ипотеке и автокредитам. В банке отметили, что это решение направлено на восстановление спроса в сегменте розничного кредитования. Снижение ключевой ставки создает благоприятные условия для роста рынка кредитования во втором полугодии на 9% к 2024 году.

Сбербанк, в свою очередь, с 15 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на 1-2 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальные ставки составят от 17,4% годовых на первичное жилье и от 17,8% на вторичное. Также банк снизил ставки по потребительским кредитам до 19,9% годовых и по вкладам - максимальная доходность по трехмесячным депозитам теперь составит 15,5%.

Ставки по вкладам после решения совета директоров Банка России понизил и Т-банк. Ставка по вкладу на год снизилась с 13,24% до 10,47%, по вкладу на три месяца - с 15,18% до 13,14%.

В "Почта банке" сообщили ТАСС, что пока не планируют немедленного изменения ставок по вкладам. Максимальная доходность в 16,3% годовых сохраняется по одному из вкладов на два месяца при соблюдении ряда условий. Дальнейшие изменения по депозитам будут зависеть от рыночной конъюнктуры.

"Мы внимательно следим за ситуацией для адаптации параметров своих продуктов к конъюнктуре рынка. Решения по ставкам принимаются с учетом роста стоимости на рынке фондирования и конкурентной среды", - прокомментировал ТАСС заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

О решении ЦБ РФ

ЦБ РФ 12 сентября в третий раз подряд снизил ключевую ставку - на 1 п.п., до 17% годовых. Решение обусловлено необходимостью поддержки сбалансированного роста экономики при сохранении контроля над инфляцией. Регулятор отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

