Регулятор понизил курс доллара на 13-15 сентября до 84,38 рубля, евро - до 99,33 рубля, юаня - до 11,82 рубля

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Индекс РТС замедлил снижение после публикации Банком России официальных курсов валют перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 13-15 сентября до 84,38 рубля, евро - до 99,33 рубля, юаня - до 11,82 рубля.

По данным на 17:58 мск, индекс РТС снижался на 2,4%, до 1 043,78 пункта, индекс Мосбиржи также снижался на 2,4% и находился на уровне 2 838,39 пункта.

К 18:08 мск индекс РТС замедлил снижение и составлял 1 060,55 пункта (-0,83%), а индекс Мосбиржи также замедлил снижение до 2 840,73 пункта (-2,32%).