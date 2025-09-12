Об этом объявил судья Валерий Марасанов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру конкурсного производства в отношении находящегося в России имущества германского автомобильного концерна Volkswagen AG, передает корреспондент ТАСС.

"Ввести в отношении Volkswagen AG <…> локальное производство по делу о банкротстве и конкурсное производство в отношении имущественной массы, расположенной на территории РФ, и связанной с ней сроком на шесть месяцев. Включить в реестр требований кредиторов должника Volkswagen AG требование АО "Камея" в размере 16,9 млрд рублей", - объявил резолютивную часть решения судья Валерий Марасанов.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял заявление АО "Камея" о банкротстве Volkswagen AG. Компания "Камея", являющаяся кредитором Volkswagen AG, сообщала о намерении подать заявление о банкротстве германского автопроизводителя. Как говорилось в уведомлении в федеральном реестре юридически значимых сведений, долг Volkswagen перед "Камеей" составляет 16,9 млрд руб., 40 тыс. евро, а также 119 тыс. руб. судебных издержек. Задолженность подтверждена судом Нижегородской области 23 июля 2024 года и не погашена.

Как отмечало ранее издание "Коммерсант", соответствующие права требования к Volkswagen AG "Камея" приобрела у АО "Автомобильный завод НАЗ" (ранее -- ООО "Автозавод ГАЗ") за 120 млн руб. Компания требовала от Volkswagen AG компенсации убытков, возникших в результате разрыва соглашения о контрактной сборке Skoda и Volkswagen на ГАЗе.

В рамках судебного разбирательства Арбитражный суд Нижегородской области в марте наложил арест на российские активы Volkswagen AG, включая доли в управляющем заводе в Калуге "Фольксваген груп рус". В апреле ограничения были частично сняты, а в мае Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов ООО "Арт-Финанс". Юристы Volkswagen AG пытались оспорить уступку долга АО "Камея", но суд отклонил их доводы.